Il nome nuovo a sorpresa per il mercato del Milan è quello di Ozan Kabak. I rossoneri lavorano per il difensore turco classe 2000 di proprietà dello Stoccarda, preso per 11 milioni dal Galatasaray appena sei mesi fa. Il club tedesco, però, è retrocesso e questo ha fatto scattare una clausola di 15 milioni di euro. Il Milan ci sta provando e ha ricevuto in sede gli agenti del difensore turco, che hanno ascoltato il progetto rossonero e l'offerta che il club intende fare a uno dei giovani difensori più corteggiati d'Europa. Kabak è chiamato a prendere in tempi brevi una decisione, con il Milan in piena corsa. Nel frattempo si continua a trattare anche per Nikola Moro, fantasista classe 1998 della Dinamo Zagabria.

Giornata d'incontri a Casa Milan

Sono ore calde in casa rossonera, in sede ci sono stati parecchi incontri per Maldini e Massara, che lavorano per costruire la squadra per la prossima stagione. Dopo aver incontrato Riso, agente di Stefano Sensi, i dirigenti del Milan hanno parlato anche con l'agente di Diawara. I rossoneri seguono il centrocampista del Napoli già da gennaio e hanno fatto un ulteriore sondaggio. Inoltre si è parlato anche di Mykolenko, terzino sinistro classe 1999 della Dinamo Kiev consigliato a Maldini da Shevchenko: valore di mercato intorno ai 6/7 milioni.