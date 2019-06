Tre stagioni positive al Sassuolo, l'ultima coronata dall'esordio e dal primo gol in Nazionale. Stefano Sensi sembra essere pronto per il grande salto e potrebbe dar vita a un vero e proprio derby di mercato. L'interesse del Milan è ormai noto da tempo, ma nella corsa al centrocampista classe 1995 potrebbe inserirsi anche l'Inter. I rossoneri stanno cercando la formula e la cifra giusta per convincere il Sassuolo, al momento la proposta è quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. I neroverdi, invece, vorrebbero una formula diversa e una cifra superiore. I contatti proseguono.

L'inserimento dell'Inter

Su Stefano Sensi, però, ha chiesto informazioni l'Inter. La società nerazzurra ha un ottimo rapporto con il Sassuolo e potrebbe decidere di puntare sul centrocampista classe 1995 in caso di addio di Borja Valero. L'Inter potrebbe anche inserire in un'eventuale trattativa contropartite interessanti come Gravillon, difensore classe 1998 al rientro dal prestito al Pescara. Al momento, però, l'agente di Sensi sta trattando solo con il Milan e i nerazzurri sarebbero pronti a inserirsi nella trattativa in caso di difficoltà.