Ci sarà anche Matteo Politano nella prima Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro infatti ha ufficializzato il riscatto dell’esterno classe 1993: “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo”, si legge nella nota. Un investimento cospicuo quello dell’Inter, che per acquistare a titolo definitivo Politano ha versato nelle casse del Sassuolo 20 milioni di euro. Cifra sicuramente importante – 8 milioni di euro – anche quello che i nerazzurri hanno effettuato per riscattare dal Genoa il cartellino di Eddie Salcedo, promettentissimo attaccante classe 2001: “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora dal Genoa CFC” recita il comunicato diramato dalla società nerazzurra.

Inter-Barella: l’agente di Bastoni ed Eder in sede nerazzurra

Riscatti ma non solo. L’Inter continua a lavorare per cercare di raggiungere un accordo con il Cagliari per Barella. Quest’oggi l’agente di Bastoni ed Eder, due delle possibili contropartite tecniche che potrebbero rientrare nell’affare, è stato nella sede della società nerazzurra. L’attaccante ex Sampdoria – attualmente allo Jiangsu Suning – ha dato disponibilità a tornare a giocare in Italia.

Da Lazaro a Sensi, le altre trattative nerazzurre

Continua intanto il pressing per Valentino Lazaro: non c’è ancora l’accordo con l’Hertha Berlino. Offerta nerazzurra ritenuta ancora troppo bassa: Marotta ha proposto 20 milioni, il club tedesco ne chiede più di 25. Capitolo Sensi: i nerazzurri continuano a monitorare la situazione del centrocampista sul quale c’è anche il Milan e gli ottimi rapporti con il Sassuolo potrebbero favorire un possibile inserimento, che scatenerebbe un derby di mercato. Al momento però Sensi non rappresenta una priorità, ma resta comunque un nome che per l'Inter potrebbe tornare di moda.