Vitalii Mykolenko da Cherkasy, 20 anni compiuti a fine maggio e un endorsement non da poco. Il giovane terzino ucraino è stato consigliato a Maldini da Andriy Shevchenko. Con uno sponsor così, è naturale che l'interesse dei tifosi rossoneri attorno a questo nome abbia avuto un'impennata. I più attenti abbonati a Sky Sport, però, lo avranno già notato nell'edizione di Europa League appena conclusasi: gli ucraini della Dinamo Kiev, prima di essere eliminati agli ottavi dal Chelsea (che ha poi vinto il trofeo), hanno primeggiato nel gruppo K e poi superato i greci dell'Olympiacos ai sedicesimi. In occasione della quarta giornata della fase a gironi, lo scorso 8 novembre, Mykolenko ha trovato il gol contro il Rennes, in quell'occasione battuto 3-1.

Chi è Mykolenko

Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Kiev, club con cui ha esordito nella stagione 2017-18 collezionando 5 presenze in campionato e 2 nella coppa nazionale, nella stagione 2018-19 il suo impiego in campionato è divenuto costante: 23 presenze (una sola in coppa) e la vetrina dell'Europa League. Che lo ha visto protagonista, con 8 presenze e un gol all'attivo (vedi video). In Nazionale, Mykolenko ha sommato 5 presenze: un'amichevole con la Turchia (0-0) e 4 gare valide per le qualificazioni a Euro 2020, in cui non è mai uscito sconfitto. 0-0 contro il Portogallo a Lisbona, due successi contro Lussemburgo e un sonoro 5-0 alla Serbia. Lo scorso 21 luglio faceva parte della rosa della Dinamo Kiev che ha vinto la Supercoppa d’Ucraina, senza però essere impiegato nella finale contro lo Shakhtar.

Un terzino sinistro per il Milan

Il Ct dell'Ucraina, Shevchenko, conosce bene Mykolenko e lo ha consigliato a Paolo Maldini in un ruolo delicatissimo: quello che l'ex capitano del Milan, oggi dirigente rossonero, ha ricoperto per anni divenendo il giocatore con più presenze in Serie A (647, tutte col Milan). Il terzino sinistro per Gattuso è sempre stato Rodriguez. Il nazionale svizzero non è mai stato insidiato da Laxalt (tra i possibili partenti della rosa ereditata da Giampaolo) e tanto meno da Strinic, che ha praticamente saltato la stagione per via dei problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera. Il nuovo nome suggerito da Sheva è un giocatore giovane, quindi in linea con la politica di mercato di Gazidis, che ha esperienza in campo europeo. Mykolenko vanta presenze in Europa League, Nations League e gare di qualificazione a Euro 2020. La strada per Milano è spianata, ora tocca ai due club venirsi incontro: il valore del giocatore è di 6-7 milioni di euro.