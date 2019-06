Dovrebbe essere James Rodriguez il pezzo da novanta che Aurelio De Laurentiis metterà a disposizione di Carlo Ancelotti, per rendere il Napoli ancora più competitivo. L’allenatore conosce bene il colombiano, avendoci già lavorato al Real Madrid nella stagione 2014/15 e per pochi mesi al Bayern Monaco all’inizio della stagione 2017/18. Per ruolo e caratteristiche, James Rodriguez potrebbe cambiare l’assetto tattico con cui il Napoli si è schierato nella passata stagione. Dotato di un incredibile sinistro, si trova maggiormente a suo agio da trequartista. Per questo, il modulo che maggiormente lo esalta è il 4-2-3-1, perché gli permette di occupare una posizione ottimale e gli evita molto lavoro difensivo. È in questo ruolo che impressionò tutti ai Mondiali in Brasile del 2014, di cui è stato anche capocannoniere.