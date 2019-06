Il mercato della Roma va avanti. Le parole di Totti nella sua conferenza stampa d'addio sono ancora fresche nella memoria di tutti e lo saranno per molto tempo, ma entrambe le parti adesso guardano al futuro. Se l'ex capitano è chiamato a decidere fra le offerte di altri club italiani o possibili incarichi istituzionali in Uefa o Figc, la società giallorossa pensa alle manovre necessarie per rafforzare la rosa a disposizione di Fonseca. Asse caldissimo con l'Andalusia, specialmente con il Siviglia, sponda Betis. Procede, anche se in modo complicato, l'affare Pau Lopez, portiere classe 1994. Ma non c'è solo lui nella lista della Roma, che guarda con molto interesse anche a Marc Bartra, difensore di 28 anni. Ex Barcellona e Borussia Dortmund, lo spagnolo garantisce ampia esperienza internazionale. Prezzo fra i 20 e i 25 milioni di euro. I giallorossi ci pensano.

Bartra come sostituto di Manolas?

Per Bartra in quest'annata 46 presenze sommando tutte le competizioni (33 dal 1' sulle 37 totali in Liga). Pilastro della formazione di Quique Setien, lo spagnolo sarebbe il naturale sostituto di Manolas, dal momento che la trattativa con il Napoli - al netto delle ultime e colorite dichiarazioni di De Laurentiis - procede. Se con il greco l'intesa è stata trovata, le due parti sono ancora distanti. Per lasciar partire Manolas il club giallorosso vorrebbe incassare i 36 milioni di euro della clausola rescissoria, ma i due club potrebbero lavorare anche su eventuali contropartite da inserire nell’operazione: il Napoli propone Diawara, mentre la Roma preferirebbe Mertens. Intanto, però, monitora il possibile sostituto.