In occasione della conferenza di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri ha parlato di Cristiano Ronaldo, stella che allenerà a Torino: "Credo che possa giocare in qualsiasi ruolo. Ho allenato giocatori molto forti nel Chelsea ma qui si va a un livello superiore. CR7 è al top mondiale, è un'emozione. Ha dalla sua quasi tutti i record del calcio mondiale, mi piacerebbe fargliene battere qualcun altro per incidere in qualche modo sulla sua carriera"

