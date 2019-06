Idee chiare per provare a perseguire un obiettivo, la Champions League, che alla Juventus manca dal 1996. Maurizio Sarri non si tira indietro quando si parla della pesante eredità lasciata da Max Allegri, né sugli obiettivi da centrare nella prossima stagione. “Cosa mi aspetto? Mi aspetto di svegliarmi la mattina e studiare come vincere le partite, peché non è una cosa scontata”, ha affermato l’allenatore bianconero in conferenza stampa. “In Italia la Juve è la favorita e ha l’obbligo di fare bene. In Champions l’obiettivo è di vincere, ma in Europa ci sono 8-9 squadre che hanno lo stesso obiettivo e la stessa consapevolezza nostra”, le parole di Sarri. Che ha poi indicato la strada da seguire al gruppo bianconero., lanciando un messaggio all’intero ambiente: “Secondo me le responsabilità sono più forti in Italia. Quello europeo è un sogno da provare a perseguire con ferocia”, ha ammesso Maurizio Sarri rispondendo a una precisa domanda in conferenza.