La Juventus al lavoro per un grande colpo in difesa, direttamente dall'Olanda. De Ligt infatti è pronto a dire sì ai bianconeri. In seguito ai messaggi positivi del capitano dell'Ajax, i dirigenti bianconeri studiano le mosse. Nelle prossime ore Paratici entrerà nel vivo di una potenziale trattativa con gli olandesi: il valore del difensore si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro. E ci sarà anche da perfezionare l'offerta economica per soddisfare le richieste di ingaggio del giocatore, che sono molto alte. Ma la fiducia della Juventus aumenta: il pallino ora è in mano ai bianconeri, dopo la mancata chiusra dell'affare da parte del Psg e dopo l'abbandono da parte dello stesso De Ligt dell'ipotesi Barcellona. Sarri potrebbe quindi avere uno dei difensori centrali più forti d'Europa.