Nella coppia dell’Ajax, de Ligt è stato sfruttato meno di Blind per far avanzare il pallone. Questo però non significa un minore coinvolgimento nel possesso, anzi, de Ligt ha avuto diverse responsabilità in fase di costruzione, anche se in maniera meno diretta del compagno.

Sotto questo punto di vista - in fase di possesso palla - potrebbe sposarsi molto bene sia con Bonucci, che ha uno stile più creativo e verticale nelle trasmissioni, sia con Chiellini, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo fondamentale anche nelle conduzioni profonde fino alla metà campo avversaria. In entrambi i casi la Juve potrebbe giovare di una coppia abituata a gestire il pallone per non sovraccaricare di responsabilità il mediano centrale e i terzini già dalle prime battute dell’azione.

Insomma, Matthijs de Ligt sembra essere un profilo perfetto per la filosofia di Sarri e per ringiovanire un reparto difensivo che ha fatto la storia del club ma che, se non altro per ragioni anagrafiche, ha bisogno di un rinnovamento. La giovanissima età, data la tantissima esperienza internazionale accumulata negli ultimi due anni, è solo un vantaggio, e con un contratto dalla lunga durata più le nuove agevolazioni sulla tassazione, l’investimento potrebbe rivelarsi sostenibile anche dal punto di vista finanziario.

La nuova Juve di Sarri, pur dando l’idea di voler rinnovare la filosofia tattica della società, come nella più classica delle tradizioni juventine sembra voler partire dall’acquisto di un grande centrale difensivo. Uno di quelli che potrebbe diventare un pilastro della Juventus del futuro.