Matthijs de Ligt è il grande obiettivo per la difesa della Juventus. I contatti tra le parti sono continui, proseguono in attesa di trovare un accordo definitivo. Si lavora soprattutto sull'ingaggio del calciatore, con Raiola, Paratici e Nedved che stanno cercando l'intesa definitiva. L'agente chiede per il difensore classe 1999 un ingaggio di 12 milioni di euro netti più bonus, che lo porterebbero ad essere il secondo giocatore più pagato della rosa della Juventus dopo Cristiano Ronaldo. Nel contratto, inoltre, potrebbe essere inserita anche una clausola non inferiore a 150 milioni di euro. Passi avanti nella trattativa dunque, la Juventus non è mai stata così vicina al calciatore e ora sta lavorando per trovare l'intesa totale.

La trattativa con l'Ajax e la concorrenza

C'è poi la trattativa parallela, quella che riguarda l'Ajax e il costo del cartellino. In questo senso il prezzo balla tra i 65 e i 75 milioni di euro, Raiola sta provando a limare la cifra in modo da poter spingere di più sull'ingaggio che i bianconeri garantiranno a de Ligt. Il difensore ha comunque dato priorità alla Juventus, che ora deve dare l'accelerata definitiva per evitare l'inserimento di altri club. Tra questi il PSG, che nelle settimane scorse era in vantaggio nella corsa all'olandese. Il vecchio ds Antero lo aveva già bloccato, ora Leonardo sta provando a riallacciare i rapporti. Ma la Juventus è stata brava a sfruttare questa frenata del PSG per inserirsi e ora sta spingendo per chiudere questo colpo di mercato.