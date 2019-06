Per la Juventus comincia una settimana che può diventare la più importante di tutta l’estate di calciomercato. I bianconeri sono pronti a vivere ore di fuoco, utili a operare un vero e proprio restyling della rosa che sarà a disposizione di Maurizio Sarri. Il colpo più atteso porta sicuramente il nome di Matthijs De Ligt, fiore all’occhiello della difesa dell’Ajax che negli ultimi giorni si è avvicinato in maniera netta ai bianconeri. Proseguono i contatti tra la dirigenza e Mino Raiola, agente del classe 1999: la richiesta per l’ingaggio è di 12 milioni netti all’anno più bonus - che lo renderebbero il giocatore più pagato della squadra dopo Ronaldo - con una clausola rescissoria che varierà ogni fine stagione ma non sarà inferiore a circa 150 milioni di euro. Capitolo prezzo: la valutazione che ne fa l’Ajax oscilla tra i 65 e i 75 milioni. La Juve è molto vicina a concedere l’affare, questa sarà la settimana che potrebbe portare all’intesa definitiva, che sarà da trovare in tempi stretti vista la concorrenza del Paris Saint-Germain.

Pogba, prove di ritorno

Insieme a de Ligt, il nome più caldo dalle parti di Torino è quello di Paul Pogba, che quest’estate ha già annunciato che lascerà il Manchester United. La Juve potrebbe provare a riportare il centrocampista francese in Italia: contatti già avvenuti negli ultimi giorni. Il giocatore stesso, secondo quanto filtra, preferirebbe i bianconeri al Real Madrid. L’operazione non è però tra le più semplici: il francese guadagna infatti 15 milioni netti a stagione in Inghilterra e non è intenzionato a rinunciarvi. La dirigenza bianconera cercherà di trovare una soluzione per poterlo accontentare, prima di avviare la trattativa con lo United.

Rabiot, occasione a parametro zero



Dovesse concludersi l’operazione Pogba, non è detto che la Juve si fermi: continuano infatti i movimenti per provare a strappare il sì definitivo di Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995, free agent dopo la separazione dal Paris Saint-Germain. Il francese, corteggiato da molte big europee, non ha ancora deciso quale destinazione scegliere per il suo futuro, ma la Juventus ha fiducia. Ribadito al suo entourage l’interesse e proposta formulata per un contratto di 4 anni (arriverebbe a parametro zero). Sarà la settimana della risposta di Rabiot, che, nel frattempo, ha preso tempo per sondare tutte le possibili soluzioni.

Cancelo tra i big in uscita

Non solo trattative in entrata per la Juventus, che dovrà presto cominciare anche a ragionare su quali giocatori lasceranno Torino in estate. In questa lista c’è sicuramente Joao Cancelo, tra i papabili per un trasferimento. A farsi avanti negli ultimi giorni è stato il Manchester City, con i bianconeri che hanno chiesto al club 60 milioni di euro per il cartellino. La società inglese è al lavoro per cercare di limare la cifra, considerata troppo alta: tentativo di inserire un altro esterno, il brasiliano Danilo (in passato cercato anche dall’Inter), proposta che però per ora non convince pienamente Paratici e la dirigenza.