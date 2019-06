Daniele De Rossi ha scelto: il suo futuro sarà ancora in Italia. Dopo la decisione della Roma di non rinnovare il suo contratto, il centrocampista 35enne è intenzionato a continuare a giocare in Serie A. Niente Stati Uniti, né in Argentina: non passerà infatti ai Los Angeles FC, così come non vestirà la maglia del Boca Juniors dell'amico Burdisso, le due squadre a cui era stato più intensamente accostato. Un "no" anche all’opzione di diventare immediatamente dirigente: De Rossi vuole giocare ancora per un anno. Questa la sua decisione, maturata negli ultimi giorni trascorsi in vacanza: rimarrà in Italia, pensando comunque di non fare un torto ai tifosi della Roma. De Rossi è convinto che capiranno la sua scelta, visto che non è stato lui a decidere di lasciare la Roma. Giovedì il centrocampista tornerà dalle vacanze e poi, insieme al suo agente, valuterà e incontrerà i due-tre club italiani che si sono mossi più concretamente per averlo. Poi deciderà quale proposta accettare, senza farne un discorso economico: vuole sposare un progetto tecnico di livello e spostarsi in un ambiente che possa soddisfarlo.