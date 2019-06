Paulo Fonseca ha ufficialmente iniziato la sua avventura alla guida della Roma. L'allenatore portoghese è atterrato molto presto a Fiumicino, intorno alle 7:10 con un volo proveniente da Kiev. E' stato accolto dal team mangaer del club giallorosso Gianluca Gombar. Faccia serena e vispa, nonostante l'ora. Una sciarpa della Roma al collo, in attesa di conoscerla meglio, e poche parole: "Sono molto contento e motivato". L'agenda del portoghese - che ha lasciato lo Shakttar Donetsk dopo tre stagioni vincenti - è molto fitta. Fonseca si dividerà fra la sede dell'Eur e Trigoria, laddove entrerà per la prima volta e conoscerà tutte le persone che lavorano al suo interno. Studierà le strutture e prenderà possesso del suo ufficio. Mercoledì è in programma il primo allenamento, in precedenza sarà il momento delle visite mediche.

L'accordo con la Roma

Altra esperienza e altra battaglia dunque per Paulo Fonseca, che ha nel suo curriculum già diversi trofei fra Shakhtar, Braga e Porto. Per lui un contratto di due stagioni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno: "Siamo lieti di dargli il benvenuto - lo aveva accolto con queste parole il presidente Pallotta - Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi". Adesso a parlare sarà il campo. Intanto il portoghese è pronto a muovere i suoi primi passi giallorossi.