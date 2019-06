Il Milan continua a lavorare per Ozan Kabak, obiettivo principale per la difesa. I rossoneri vogliono regalare a Marco Giampaolo questo giovane centrale classe 2000, reduce da 6 mesi allo Stoccarda in Bundesliga. Proprio la retrocessione del club tedesco ha fatto scattare una clausola automatica da 15 milioni di euro, per un'opportunità di mercato che il Milan vorrebbe cogliere al volo. L'operazione si è un po' complicata a causa dell'inserimento del Bayern Monaco, che vorrebbe trattenere il difensore turco in Germania. Il Milan però insiste e ha incontrato nuovamente gli agenti di Kabak, per ribadire l'offerta e i progetti futuri. I rossoneri puntano sulla volontà del ragazzo di avere subito spazio, garanzia che il Milan può dare a differenza del Bayern Monaco, e su una proposta d'ingaggio già ritoccata al rialzo negli ultimi appuntamenti. La decisione ora spetta a Kabak e ai suoi agenti, considerando che il prezzo del cartellino è già fissato in 15 milioni della clausola.