Il Milan scopre le carte e punta un obiettivo per il centrocampo: Lucas Torreira. La società rossonera ha infatti pronta un'offerta all'Arsenal per l'uruguaiano, reduce da una prima ottima stagione con i Gunners. La dirigenza la sta "mettendo a punto", concordandola anche con l'agente del giocatore che ha dato il via libera ad un eventuale ritorno in Italia. Torreira, inoltre, ritroverebbe Marco Giampaolo che lo ha allenato ai tempi della Sampdoria e che lo apprezza particolarmente. Da capire la volontà dell'Arsenal: innanzitutto se l'offerta verrà ritenuta adeguata, in secondo luogo se il club londinese deciderà di privarsi di Torreira dopo soltanto una stagione.

Idea De Rossi



Sempre a centrocampo, un'idea affascinante è quella che porta a Daniele De Rossi. Il centrocampista ex Roma è nei pensieri del Milan: ha un ottimo rapporto con Giampaolo e soprattutto con il neo direttore sportivo Ricky Massara, che aveva provato in tutti i modi a trattenerlo alla Roma e che quindi farà sicuramente un tentativo ora che lavora per i rossoneri.