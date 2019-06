Giorni caldi, per il mercato dell’Inter, che si muove su diversi fronti. C’è stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e Federico Pastorello, agente tra gli altri di Romelu Lukaku, obiettivo per l’attacco. “È un sogno difficile da raggiungere, ma non c’è nulla di impossibile. L’Inter ci sta provando seriamente e lui ha già espresso quelli che sono i suoi piani e i suoi desideri. Ma oggi abbiamo parlato di Vergani, che è una situazione più urgente” ha detto il procuratore, intervistato dai giornalisti presenti all’esterno della seda del club. Edoardo Vergani è un attaccante classe 2001 che rientrerà nell’affare Sensi. Il centrocampista sarà acquistato dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto per 5 milioni di euro più 25 per l’acquisto a titolo definitivo. Gli emiliani hanno mostrato interesse per il giovane del vivaio interista, rappresentato da Pastorello. Per quanto riguarda Lukaku, il discorso è necessariamente più complesso, dal momento che oltre alla volontà del giocatore bisogna considerare la richiesta del Manchester United che difficilmente fa sconti. Inoltre, resta da capire il futuro di Mauro Icardi, al momento tutt’altro che definito.

Le altre trattative: Lazaro e Barella

Tra gli assistiti di Pastorello c’è anche Valentino Lazaro, esterno dell’Hertha Berlino. “C’è ancora un po’ di distanza tra le parti” ha detto l’agente del giocatore. L’Inter infatti ha offerto 20 milioni di euro, i tedeschi ne vogliono 25: la differenza non è ampia, per questo filtra ottimismo sul buon esito della trattativa. Prosegue inoltre il dialogo con il Cagliari per Nicolò Barella, alla ricerca di un’intesa. L’ok del giocatore al trasferimento è arrivato da tempo, i rossoblù lo valutano 50 milioni mentre l’offerta nerazzurra si aggira sui 35-40 milioni.