Da Sensi alle trattative per Barella e Dzeko: l'Inter lavora per rinforzare la squadra di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Ma i nerazzurri pensano anche al futuro e stanno conducendo un'operazione in prospettiva. Con il Genoa è infatti nata una sinergia per Pedro De La Vega, esterno offensivo classe 2001. I rossoblù inizialmente prenderanno il giovane calciatore argentino per 10 milioni di euro, lasciando però un'eventuale corsia preferenziale futura ai nerazzurri. I passi decisivi li ha mossi Javier Zanetti già a marzo, in occasione del sudamericano Sub 20: De La Vega giocava con l'Argentina e il dirigente dell'Inter, proprio in quei giorni, ha incontrato i genitori del ragazzo insieme al presidente del Lanus, società proprietaria del cartellino del classe 2001. Operazione che verrà chiusa entro luglio: De La Vega è pronto a trasferirsi al Genoa, con l'Inter pronta a puntare su di lui per il futuro.