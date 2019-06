Francesco Totti non gioca più da due anni. Ha iniziato a fare il dirigente, anche se adesso c'è da capire quale sarà la sua prossima avventura. Dopo l'addio alla Roma, l'ex capitano giallorosso è volato a Ibizia per godersi un po' di vacanza. Tanti gli amici e i personaggi del mondo del calcio che frequentano l'isola. Impossibile, dunque, non entrare in contatto con loro. La rivelazione arriva da Marco Borriello: "Totti è stato contattato a Ibiza da un grosso dirigente di un club inglese per tornare in campo". La notizia è stata svelata da Borriello, ex compagno di Totti ai tempi delle tre esperienze alla Roma (2010-2012, 2013-2014, 2014-2015) durante la trasmissione "Calciomercato-L'Originale" in onda su Sky. Adesso l'ex attaccante fa il dirigente all'UD Ibiza ed è quindi attento a tutte le "voci" di mercato: "Quale squadra inglese lo ha chiamato? Una di Championship". A quel punto il dubbio è nato spontaneo: sarà mica il Leeds di Bilesa? "Non lo so..." Ha risposto Borriello con un sorriso che lasciava intendere tutto.

"De Rossi non riesco a vederlo con altra maglia"

Insomma, la passione per Totti non è ancora passata, nemmeno in Inghilterra. Apprezzamenti che sicuramente fanno piacere, anche se il periodo dell'ex capitano giallorosso non deve essere dei più facili: "È molto lucido, sa quello che vuole. È un po' amareggiato per come è stato trattato alla Roma e questo dispiace a tutti gli amanti del calcio. Però la vita è così, sa che deve rimboccarsi le maniche e ripartirà con una nuova avventura. Per un giocatore che è stato 20 anni a Roma e che è nato lì è uno choc lasciare. Non ve lo saprei sospiegare, io sono stato un professionista e sono andato laddove vedevo la possibilità di esprimermi. Quando vedevo le porte chiuse, cambiavo. E ho cambiato tanto nella mia carriera". Chi è in cerca di una nuova sfida dopo una vita passata in giallorosso è anche Daniele De Rossi, intenzionato a continuare a giocare in Serie A: "Non riesco a vederlo con un'altra maglia - ha continuato Borriello - lo vedrei meglio in America, a Los Angeles oppure a Miami. Mi viene difficile immaginarlo altrove nel campionato italiano. Il Milan può essere un'opzione affascinante, se proprio lo dovessi pensare con un'altra maglia, allora direi quella rossonera. Porterebbe esperienza e mentalità, Maldini e Massara lo conoscono meglio di me".