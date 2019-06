De Rossi continuerà a giocare e lo farà in Italia. Presa una decisione, adesso occorre riflettere per prenderne un'altra. Cioè, dove. Dove tornare in campo, con la maglia di chi. Anche perché, a quasi 36 anni, i margini di errore devono essere strettissimi. Tante le squadre che si sono poste l'obiettivo di aggiudicarsi il cartellino dell'ex centrocampista della Roma. Una di queste, per esempio, è la nuova Fiorentina di Rocco Commisso, che qualche giorno fa ha incontrato i suoi uomini per il primo grande vertice di mercato. Gli agenti di De Rossi sono stati già contattati, dal momento che sussistono ottimi rapporti fra il giocatore, Montella e il nuovo Ds Pradè.

L'Interesse di Milan e Bologna

Ma occhio anche al Milan, che non si tira di certo indietro. Giampaolo ha un ottimo rapporto con il centrocampista, così come il Ds Massara, che ai tempi della Roma è stato uno di quelli che ha cercato in tutti i modi di trattenere De Rossi in giallorosso. Insomma, un tentativo i rossoneri lo faranno più che volentieri. Infine il Bologna, con Sabatini e Mihajlovic che ci hanno fatto più di un pensierino. Tre piste diverse fra loro, che forse non saranno nemmeno le uniche. De Rossi, al momento in vacanza, si prenderà ancora qualche giorno di valutazioni. Giovedì tornerà in Italia e all'inizio della prossima settimana l'ex numero 16 della Roma sceglierà quale opzione accettare e dunque dove continuare a giocare.