Tentazione cinese che si fa sempre più concreta, per Stephan El Shaarawy. In giornata ci sono stati ulteriori contatti tra lo Shanghai Shenhua e l’entourage dell’esterno della Roma, che ha rilanciato l’offerta per il giocatore a 16 milioni all’anno per tre stagioni. Sono ore di riflessione, per El Shaarawy, che prima di accettare la proposta dello Shanghai vorrebbe capire bene l’offerta e se ci potrà essere un bonus al momento della firma sul contratto. Nel frattempo, l’attaccante ha già chiesto informazioni sulla squadra, mettendosi in contatto con Fredy Guarin.

Roma-Shanghai, distanza fra club

A ogni modo, se l’accordo tra il calciatore e lo Shanghai sembra più fattibile, al momento c’è distanza tra la Roma e cinesi. La richiesta dei giallorossi è di 20 milioni di euro, l’offerta al momento si ferma a 10 milioni. Lo Shanghai è intenzionato ad ottenere prima il sì di El Shaarawy, per poi procedere alla trattativa con la Roma.