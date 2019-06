Un nuovo incontro, per fare passi in avanti su più fronti. Federico Pastorello è stato anche oggi nella sede nell’Inter. Arrivato in mattinata, l’incontro si è concluso nel pomeriggio dopo circa 5 ore e vi ha partecipato anche Antonio Conte. Su tutte, da risolvere la situazione di Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 che inizialmente doveva essere ceduto al Sassuolo nell’operazione che porterà in nerazzurro Stefano Sensi e che invece ora è indirizzato alla Roma nell’affare Dzeko. Al cartellino di Vergani, infatti, saranno aggiunti 10 milioni di euro e il bosniaco passerà all’Inter.

Non solo Dzeko: Lukaku e Lazaro

Tra gli assistiti di Pastorello, c’è anche Romelu Lukaku, obiettivo concreto dell’Inter e del quale sicuramente si sarà discusso nel lungo confronto avuto in giornata. Inoltre, l'agente è coinvolto anche alla trattativa per Valentino Lazaro, esterno dell’Hertha Berlino, in veste di intermediario. Per questo sono ore molto calde sull’asse tra l’Inter e il procuratore, che possono portare alla risoluzione di diversi affari che potrebbero indirizzare il calciomercato nerazzurro.