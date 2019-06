I numeri sono quelli del predestinato, sin dai tempi dei primi calci tra Carugate e Monza. Un trend confermato dal 2014 in poi, anno in cui l’Inter l’ha portato nel suo settore giovanile. Edoardo Vergani, nato a Segrate il 6 febbraio 2001, è diventato protagonista del calciomercato estivo 2019 in poche ore. Prima il suo nome era stato affiancato al Sassuolo nell’operazione avviata per portare Stefano Sensi all’Inter, poi è entrato nella trattativa che condurrà il centravanti della Roma Edin Dzeko dalla Capitale alla rosa allenata da Antonio Conte.

Vergani e il gol: la firma su un Viareggio

Il gol è sempre stato il marchio di fabbrica per Vergani. Fisico imponente (186 centimetri) abbinato a una buona corsa, il 18enne si è imposto nelle giovanili dell’Inter diventando l’incubo dei portieri avversari sin dai Giovanissimi Regionali. Numeri che nella fase finale della stagione 2016/17 lo hanno spedito nell’Under 17 nerazzurra, da sotto età, con tanto di firma nella vittoria della Supercoppa di categoria. La stagione della consacrazione con le giovanili dell’Inter per Vergani è stata la 2017/2018. Prima parte con 17 reti in 23 presenze con l’Under 17, poi il grande salto nella Primavera allenata da Stefano Vecchi. Gioca tre partite nel Torneo di Viareggio e lo decide grazie alla rete del definitivo 2-1 al 98’, nel primo tempo supplementare, sulla Fiorentina. È la rampa di lancio verso l’Europeo Under 17, giocato da trascinatore con gli Azzurrini e valso il titolo di capocannoniere della manifestazione con 4 reti all’attivo. Nelle giovanili dell’Italia, Vergani ha vissuto tutta la trafila: 13 reti in 8 partite con la nazionale Under 15, 5 reti in 12 presenze con la nazionale Under 16 e nel 2017 le sfide vissute con la nazionale Under 17 sono state 22, impreziosite da 8 centri.

La frenata dello scorso anno

Negli anni Edoardo è migliorato nei movimenti senza palla e nel gioco spalle alla porta, assicura chi l’ha seguito nell’intera trafila con la maglia nerazzurra, ma l’ultima stagione – coincisa con il compimento dei 18 anni – è coincisa anche con le prime, piccole difficoltà. Qualche infortunio di troppo e la concorrenza rappresentata da Salcedo, Colidio, Merola e Adorante, ai quali sommare anche Esposito, lo hanno spinto a stagione in corso in Berretti. Dopo un primo semestre in ombra, Vergani ha ritrovato continuità da marzo in poi, prendendo prima parte al Torneo di Viareggio con due reti tra la fase a gironi contro il Leichhardt e gli ottavi contro il Bruges, e poi decidendo con la Berretti la semifinale di ritorno contro l’Ascoli. Dati che non hanno minato la fiducia dell’Inter, che a metà marzo ha rinnovato il contratto di Vergani fino al 30 giugno 2023.