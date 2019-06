Manolas al Napoli, Diawara alla Roma: è giunta alle battute finali la trattativa per lo scambio tra il difensore greco e il centrocampista guineano. Il Napoli pagherà Manolas 34 milioni di euro: per la Roma, dunque, una plusvalenza di 30 milioni. La valutazione finale di Diawara è invece di 18 milioni di euro più 2 di bonus se verranno raggiunti determinati obiettivi: si tratta di due operazioni formalmente slegate, ma che in realtà sono frutto di un'unica trattativa.

I dettagli



Manolas firmerà con il Napoli un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione, mentre l'accordo tra Diawara e la Roma è in fase di definizione: si arriverà ad un accordo probabilmente nelle prossime ore. Curiosità: Diawara è una richiesta specifica del nuovo allenatore giallorosso, Fonseca, che lo affrontò in uno degli incroci tra Napoli e Shakhtar Donetsk in Champions League.