Può essere la giornata decisiva per il passaggio di Matthijs de Ligt alla Juventus. Cresce l’ottimismo in casa bianconera, perché il giocatore è sempre più vicino. Sono ore importanti per trovare l’accordo economico sull’ingaggio: la richiesta è di 12 milioni di euro netti più bonus a stagione e i contatti con Mino Raiola continuano per raggiungere un’intesa. Restano da sistemare alcune situazioni, ma cresce la fiducia in casa Juve. Lato Ajax, l’operazione dovrebbe concludersi per una cifra compresa tra i 65 e i 75 milioni di euro e il difensore classe 1999 continua a preferire il trasferimento in bianconero piuttosto che quello al Barcellona o al Psg, squadre che lo seguono sempre da molto vicino.