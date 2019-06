Alla Roma l’intenzione è quella di cambiare il più possibile. Dentro la società c’e più di una persona convinta che nel gruppo dei senatori si fossero consolidate abitudini sbagliate, comportamenti di eccessivo individualismo, con la voglia di mettere le esigenze dei singoli davanti a quelle del collettivo. Una vecchia guardia, dunque, considerata contaminata da codici sbagliati, che ora la società vuole completamente riscrivere. Per questo motivo, oltre che per le plusvalenze e l’intenzione d abbassare il monte ingaggi,

ogni possibilità di cessione viene considerata: il non rinnovo di De Rossi, i prossimi saluti di Manolas e Dzeko, quello probabile ma un po’ a sorpresa di El Shaarawi. E non è finita. Se qualcuno avesse voglia di avvicinarsi a Florenzi, per esempio, la Roma starebbe volentieri ad ascoltare eventuali proposte.



Più gente se ne va, più esiste la possibilità di ripulire l’ambiente. Questo, piaccia o meno, è il ragionamento della società. Un punto di vista, una teoria, che sta prendendo corpo in questo inizio di mercato estivo. La Roma di Fonseca di fatto sarà completamente rivoluzionata rispetto a quella di Di Francesco e Ranieri e a quel punto il giudizio passerà inesorabilmente al campo. Con dei buoni risultati le teorie della società avrebbero un senso; in caso contrario i rimpianti per i simboli del recente passato assumerebbero una dimensione ancora più ingombrante.