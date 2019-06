Edin Dzeko all’Inter: ora ci siamo. Si è sbloccata definitivamente la trattativa tra i nerazzurri e la Roma per l’attaccante bosniaco, che è dunque pronto a spostarsi a Milano in questa sessione di calciomercato. È stato raggiunto tra i due club l’accordo per il trasferimento del giocatore: stretta di mano sulla base di 10 milioni di euro cash. A questi si aggiunge il cartellino del talentuoso attaccante classe 2001 della Primavera interista Edoardo Vergani, che passerà in giallorosso. È stato quindi colmato il gap economico che aveva rallentato la trattativa negli ultimi giorni: proprio l’inserimento di Vergani come contropartita tecnica nell’operazione ha dato una spinta probabilmente decisiva all’affare. Dzeko dovrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter entro la fine di giugno. Sarà il 33enne a “sostituire” nel ruolo di centravanti Mauro Icardi, fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e il cui futuro è ancora tutto da scrivere.