Prosegue positivamente la trattativa tra l’Inter e il Genoa per il trasferimento in rossoblù di Andrea Pinamonti. L’attaccante sarà ceduto a titolo definitivo per un corrispettivo di circa 15 milioni di euro, con i nerazzurri che dunque aggiungono un altro importante tassello nella questione plusvalenze. Tuttavia, le due società c’è un gentleman agreement affinché Pinamonti poi torni all’Inter dalla prossima stagione in poi. Quest’anno, peraltro, è cambiato la norma in Italia sulla recompra: i club non possono più inserire la cifra del controriscatto sui bilanci delle stagioni successive. Ad ogni modo, gli ottimi rapporti tra Inter e Genoa consentono di poter stipulare questo tipo di accordi sulla parola e con una stretta di mano. Anche perché le due squadre stanno lavorando insieme a diverse operazioni, come quella del portiere Radu, dell’esterno argentino De La Vega e il giovane del vivaio dell’Inter, Gavioli (in forse il suo coinvolgimento) e Rizzo, che potrebbero costituire un’altra plusvalenza per i nerazzurri.

In partenza anche Vanheusden

A tal proposito, l’Inter sta definendo un’altra cessione importante, di un altro giovane, creando così un’altra plusvalenza. Si tratta di Zinho Vanheusden, che sta per essere ceduto allo Standard Liegi per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. I club stanno lavorando su alcuni aspetti dell’operazione, il cui esito positivo non dovrebbe essere in discussione.