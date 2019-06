Giorni delicati per la Roma, tra le cessioni da compiere entro la fine del mese e i rinforzi da consegnare a Paulo Fonseca per cominciare un nuovo ciclo. In questo senso, sono ore di lavoro intenso per Gianluca Petrachi, direttore sportivo dei giallorossi ufficializzato negli scorsi giorni. Il ds ha incontrato Giampiero Pocetta, agente tra gli altri di Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel. Per quanto riguarda il centrocampista, la società è intenzionata a trattenerlo e a rinnovargli il contratto, con la volontà di togliere la clausola rescissoria nel nuovo accordo. Il discorso è stato rinviato in un altro momento, ma l’impressione è che sia possibile raggiungere l’intesa, anche perché Pellegrini è sempre stato indicato come uno dei calciatori più legati alla Roma e all’ambiente. Defrel invece ha ricevuto diverse offerte, tra cui quella del Bologna, con Sinisa Mihajlovic che lo aveva ritenuto adatto per l’attacco degli emiliani. Il francese era stato proposto anche al Cagliari come contropartita tecnica nel tentativo di arrivare a Nicolò Barella, con i sardi che avevano espresso gradimento per il giocatore. Ad ogni modo, le offerte saranno valutate dopo il 30 giugno.

Le cessioni di Manolas e Gerson

Raggiunto ormai l’accordo con il Napoli sulla valutazione di Amadou Diawara, l’operazione che porterà il centrocampista alla Roma e Kostas Manolas in azzurro è in via di definizione. Al momento, si sta lavorando agli ingaggi che i due calciatori percepiranno nei nuovi club, dunque presto l’operazione sarà conclusa. Sempre in uscita, il Genoa ha chiesto Gerson alla Roma e il club tiene vivi i contatti con i rossoblù, sperando che il centrocampista alla fine possa accettare la destinazione.