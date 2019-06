Idee chiare per la Roma, che ha individuato il possibile sostituto di Kostas Manolas, ormai in procinto di trasferirsi al Napoli nell'ambito dell'affare che vede coinvolto anche Diawara. Mirino ben puntato, il primo obiettivo dei giallorossi per la difesa è Marc Bartra, spagnolo in forza al Real Betis. Nella giornata di giovedì 27 giugno il nuovo direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha incontrato l'agente del difensore classe '91 ex Barcellona e Borussia Dortmund: l'appuntamento è stato positivo e tra le parti filtra ottimismo. La Roma e l'agente del giocatore si aggiorneranno prossimamente: Bartra è il primo obiettivo per la difesa giallorossa.