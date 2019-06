Leonardo Spinazzola è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo la trattativa lampo tra i giallorossi e la Juventus, che ha contestualmente portato in bianconero il classe 1999 Luca Pellegrini (scambio tra club più 10 milioni di euro di conguaglio a favore della Juve), l’esterno ex Atalanta ha terminato le visite mediche di rito - della durata di quattro ore - presso la clinica Villa Stuart di Roma alle quali si è sottoposto nella mattinata di sabato 29 giugno. Adesso il giocatore raggiungerà il centro sportivo di Trigoria e poi si sposterà nella sede della Roma. Spinazzola, in mattinata, è arrivato a Villa Stuart con una sciarpa giallorossa, sorridente e felice di cominciare la sua nuova avventura. Così come Pellegrini alla Juve, dovrebbe firmare un contratto di 5 anni, a condizioni migliori di quelle che gli offrivano i bianconeri. A Torino, complice un infortunio che lo ha costretto a stare out per la prima parte della stagione, Spinazzola ha collezionato solo 12 presenze, firmando un assist. Adesso alla Roma vuole rilanciarsi.