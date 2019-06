Adesso ci siamo, Adrien Rabiot è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista francese, in compagnia anche della mamma Veronique, è arrivato a bordo di un volo privato all'aeroporto di Caselle nel tardo pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì 1 luglio si sottoporrà alle visite mediche con il suo nuovo club presso il JMedical a Torino. Un colpo importante per la società della famiglia Agnelli, che ancora una volta riesce a portare in bianconero un giocatore a parametro zero, dopo aver già messo sotto contratto il gallese Ramsey. Decisivo per convincere la bizzosa madre agente del giocatore, che lo ricordiamo non gioca dal 5 dicembre del 2018, il blitz del ds bianconero Fabio Paratici a Parigi nei giorni scorsi. Rabiot (classe 1995) firmerà con la Juventus un contratto di quattro anni a 7 milioni di euro netti a stagione, con l'ufficialità che arriverà al termine delle visite mediche.