Roma, la Juve apre alla cessione di Higuain

Con Dzeko che sembra destinato a diventare un nuovo giocatore dell'Inter (anche se la Roma non ha più fretta di venderlo e con i nerazzurri non ci sia ancora l'accordo), i giallorossi sono a caccia di una valida alternativa in attacco. Una delle strade porta a Higuain, che dopo l'esperienza al Milan e al Chelsea è tornato a essere un giocatore della Juventus. La società bianconera ha dato la sua massima disponibilità per intavolare una trattativa ma bisogna prima capire le reali intenzioni del giocatore, considerato anche che proprio ieri il fratello agente aveva ribadito come il Pipita, nel caso restasse in Italia, sarebbe disposto a indossare solo la maglia bianconera