Alla fine, l'accordo è stato raggiunto: è fatta per lo scambio che porta Kostas Manolas al Napoli e Amadou Diawara alla Roma. Nella giornata di domenica erano sorte delle complicazioni relative ad alcune clausole nel contratto del difensore greco, che avevano inevitabilmente bloccato le due operazioni. Tuttavia, la necessità delle parti di raggiungere un accordo entro il 30 giugno per ragioni di bilancio legate alle plusvalenze della Roma (già ufficiali quelle di Romagnoli, Ponce, Gerson e Luca Pellegrini) ha fatto la differenza e ha portato al raggiungimento di un’intesa definitiva nell'incontro a cui ha partecipato anche il giocatore, oltre al suo agente Mino Raiola e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a Montecarlo. Per il cartellino del difensore saranno versati 36 milioni di euro - il valore della clausola di risoluzione - da parte degli azzurri, che a loro volta ne incasseranno 21 per Diawara.

Intesa totale con Diawara

L'accordo tra la Roma e Diawara era stato già raggiunto da tempo. Le due parti avevano già trovato un'intesa totale (ingaggio tra i 2 e i 2,2 milioni a stagione più bonus per un contratto di 5 anni). Al momento il centrocampista sta disputando la Coppa d'Africa con la Guinea e non può svolgere le visite mediche di rito. Affare dunque che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Manolas-Napoli: è ufficiale

"AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro. Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro", il comunicato ufficiale pubblicato dal club giallorosso sul proprio sito web.

Il saluto della Roma a Manolas

Il trasferimento di Manolas al Napoli è stato ufficializzato dalla Roma, che ha voluto salutare e ringraziare il difensore greco pubblicando sul proprio profilo Twitter un video con alcune delle sue migliori giocare in maglia giallorossa. Tra queste, indimenticabile il gol realizzato nell’aprile del 2018 all’Olimpico contro il Barcellona che permise alla Roma di completare la rimonta sui catalani qualificandosi alla semifinale di Champions League.