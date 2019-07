People from Ibiza. La presenza di Wanda Nara e Fabio Paratici per poche ore in contemporanea sull'isola spagnola riaccende i riflettori su Icardi. La Juve insomma continua il pressing, e non è certo un contatto in più o in meno a fare la differenza. Ma l'offensiva non c'è, non c'è stata. E ancora non ci sarà. La Juve è impegnata (economicamente) sull'acquisto di De Ligt e ora in attacco c'è sovrabbondanza. Ma l'interesse, continuo, bianconero stoppa eventuali sortite degli altri. Come quella del Napoli, che sarebbe anche disposto a fare l'investimento ma che finora non è stato preso in considerazione. Il tempo, e un'offerta più allettante, potrebbe anche far cambiare lo stato delle cose. Di sicuro non è una situazione che si sblocca in poche ore o in pochi giorni. Ibiza insomma rilancia il derby d'Italia. Tornano le scintille e tanto dipenderà anche da Icardi che ben conosce le intenzioni dell'Inter.



Nel frattempo i nerazzurri però devono completare la rosa. E cominciare a lavorare su Lukaku, prendendo in considerazione di dover affondare sul belga senza avere i soldi dell'argentino. Ecco perché continuano in sede gli incontri con il suo agente. Marotta gioca su più tavoli sapendo che tra pochi giorni comincia il ritiro dell'Inter a Lugano e la partita è appena iniziata. Gli obiettivi sono chiari: Lukaku a Milano prima possibile e poi la sfida a scacchi con Wanda, la Juve e magari il Napoli. Passando da Ibiza.