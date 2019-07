Prosegue il pressing dell’Inter per Romelu Lukaku. L’attaccante del Manchester United è il top player che la dirigenza nerazzurra vuole mettere a disposizione di Antonio Conte. Per questo motivo, c’è stato un nuovo incontro con l’agente del giocatore, Federico Pastorello, al termine del quale si è espresso così: "Non ci sono novità particolari, ho parlato con il direttore per capire meglio la situazione. Vedremo, le decisioni le prenderanno loro, noi non stabiliamo i tempi. Se l'Inter vuole il giocatore, deve sbrigarsi". L’offerta dei nerazzurri agli inglesi prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 70 milioni di euro. "Non so, non conosco le cifre, non li faccio io i numeri. Magari sono quelli che hanno in mente realmente, bisogna chiedere alla società", ha glissato Pastorello.

Ammissione della trattativa

L’agente ha comunque confermato che c’è una trattativa in corso. "L’Inter sta seriamente provando a prenderlo, è un obiettivo dichiarato. Non è detto che si raggiungano sempre, però resta un obiettivo concreto. Al momento è un sogno difficile", ha concluso Pastorello.