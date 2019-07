Gigi Buffon alla Juventus, il grande ritorno è ufficiale. La Juventus ha annunciato l'ex portiere della Nazionale con un "bentornato a casa" e un video con le sue prime parole. "Sono felice di tornare - esordisce Buffon -. Si tratta di uno dei giorni più belli per me. Oggi ho avuto la conferma che la vita è davvero incredibile". Poi in un post su Instagram ha aggiunto: "Ho deciso di tornare perché quando la tua famiglia chiama non si può non rispondere "presente". Inizia un nuovo sentiero del mio lungo viaggio. Torno nel luogo che da sempre amo definire "casa" e lo faccio con immutato coraggio, sconfinato affetto e incredibile determinazione. È un nuovo inizio. Per certi aspetti diverso da ciò che è stato, ma ricco delle stesse emozioni e della stessa gioia. Torno a Torino perché so di poter essere utile. Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare. Torno perché questa è casa mia!". Così il 41enne portiere, che ha firmato sino al 2020 e questa sera ha dato appuntamento ai tifosi bianconeri allo store della Juventus a Milano.

La giornata di Buffon

La giornata del grande ritorno di Buffon a 18 anni esatti daòòa prima volta (quando arrivò dal Parma) è iniziata alle 8:43. Una una storia senza fine ricominciata dal JMedical, dove l'ex capitano è arrivato in Jeep nella mattinata di giovedì 4 luglio per sottoporsi alle visite mediche. All'uscita dalla sua vettura si è subito dedicato ai tanti tifosi che, con cartelli e maglie, lo attendevano. Con grande disponibilità, si è dedicato a ognuno di loro firmando dieci minuti di autografi e accontentando tutti coloro che gli hanno chiesto un selfie. Nessuna risposta ai giornalisti, che conosce bene, ma solo sorrisi. Poi la sosta all'entrata del J Medical, saluti e abbracci con giornalisti, dipendenti bianconeri con cui ha lavorato tanti anni insieme. Fotografi. Ad accoglierlo anche l'avvocato della Juve Chiappero prima dei test fisici di rito propedeutici alla firma sul contratto con il club bianconero. Il portiere torna alla Juve dopo un anno trascorso in Francia, al Paris Saint Germain. La società bianconera lo ha ufficializzato nel pomeriggio con un "Bentornato a casa" e un video con le sue parole.