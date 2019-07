C'è un attaccante nelle idee di mercato del Napoli di Carlo Ancelotti. Rinforzata la difesa con l'acquisto di Manolas dalla Roma e con un dialogo sempre aperto per portare in Serie A James Rodriguez, il club azzurro guarda a un innesto nel reparto avanzato. E tra le idee per ampliare le scelte in rosa non c'è solo l'opzione che porta a Mauro Icardi, cercato anche dalla Juventus. L'ultima pista sondata porta a Rodrigo, attaccante brasiliano con passaporto spagnolo di proprietà del Valencia. I primi contatti per il giocatore classe 1991, in Spagna dal 2014 con 79 reti all'attivo, sono stati avviati per verificare la fattibilità dell'operazione.

Ad agevolare il dialogo, il fatto che Rodrigo sia rappresentato da Jorge Mendes, stesso agente di James Rodriguez. Nell'ultima stagione in Liga, Rodrigo ha messo insieme 13 gol e 6 assist in 37 presenze. Attaccante centrale mobile, impiegato spesso anche da seconda punta, ora potrebbe salutare il calcio spagnolo dopo cinque stagioni. Il Napoli lo osserva a vista. I costi del cartellino sono molto alti, almeno al momento, ma il tempo potrebbe giocare a favore del Napoli e far abbassare le pretese per Rodrigo, soprattutto se al Valencia dovesse arrivare Hirving Lozano dal PSV.