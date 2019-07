Fra le priorità della Roma c'è quella di rinforzare la difesa in seguito alla cessione al Napoli di Manolas. Il nome nuovo è quello di Nicolas N'Koulou, centrale classe 1990 del Torino. Nell'ultima stagione per lui 36 presenze in campionato, tutte dal 1' (ha saltato solo Udinese e Fiorentina per squalifica). Insomma, una piacevole sopresa per Mazzarri, Cairo e Petrachi, che adesso fa il direttore sportivo alla Roma e vorrebbe portare il camerunense in giallorosso. Si tratta di un obiettivo concreto, ma i rapporti complicati fra il dirigente e il suo ex presidente ai tempi del Toro potrebbero complicare la trattativa. Una prima valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Da Mancini a Bartra

Non si tratta dell'unico nome inserito nella lista degli obiettivi per la difesa di Fonseca. Dopo aver messo le mani sul portiere Pau Lopez, i giallorossi continuano a lavorare per Mancini e Bartra. Il classe 1996 è un nome che piace da tempo, tanto che la Roma ha offerto 22 milioni più 3 di bonus. L'’Atalanta chiede 25+5, quindi la distanza è minima ma permane. Per Mancini nell'ultima stagione 35 presenze e 6 gol, un rendimento prezioso per la qualificazione dei nerazzurri in Champions League. Per lo spagnolo, sceso in campo 46 volte nell'ultima stagione, c'è già stato un incontro fra il suo agente e Petrachi. Un vertice positivo, motivo per cui resta un certo ottimismo.