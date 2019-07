Lo aveva in parte anticipato e in parte sperato dicendo a chiare lettere in conferenza stampa: "Vorrei concludere una trattativa entro oggi". Immediatamente operativo Gianluca Petrachi ha concluso l'accordo per il prossimo portiere della Roma. Come già anticipato ampiamente sarà Pau Lopez a difendere i pali della porta giallorossa. Il giocatore arriva dal Betis Siviglia. L'accordo con gli spagnoli è stato raggiunto qualche minuto dopo l'una di notte al termine di una riunione che si era protatta durante la serata di giovedì.



Si tratta di un'operazione così composta dal punto di vista economico: 20 milioni di euro più la restituzione della percentuale della futura rivendita di Sanabria valutata circa 7,5 milioni di euro. Dunque un esborso di quasi 30 milioni di euro per la nuova Roma di Fonseca: per raggiungere la cifra ci è voluto anche un piccolo sforzo del giocatore, che ha rinunciato a una piccola porzione del suo stipendio sui 5 anni e ad alcune pendenze che aveva col Betis. In giornata ci sarà molto probabilmente lo scambio dei documenti che ratificherebbe l'accordo: il portiere firmerà un contratto di 5 anni. Previste per la giornata di lunedì le visite mediche a Villa Stuart.