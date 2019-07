Il vulcanico Pau

Pochettino, come detto, aveva un debole per Pau Lopez. Forse perché, nonostante non fosse argentino, ma catalano (di Girona, ndr), rivedeva in lui quel carisma tipico dei giocatori del Sudamerica. Pau Lopez è così: vulcanico in campo, a volte anche sopra le righe. Modo di essere che si traduce in personalità: è la sua grande qualità, come spiegato da chi lo conosce. E i tifosi del Betis, da sempre tra i più caldi della Liga, ci hanno messo poco ad amarlo. Esemplare è stato quanto successo nel primo derby della scorsa stagione: proprio il furbo comportamento Lopez, chiamato poi dai dirigenti e tifosi del Siviglia “provocatore”, è stato decisivo per l’espulsione (rimossa poi dalla Federazione) di Roque Mesa e, dunque, per la vittoria finale del suo Betis. Carattere a parte, Lopez è una garanzia: è giovane (classe 1994), è alto 190 centimetri ed è molto abile anche in uscita bassa, tutte caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per qualità e maturità.

Dal Betis alla Nazionale: sulle orme di Pepin

L’esordio con la Nazionale spagnola, il 18 novembre 2018 in Nations League contro la Bosnia, ha di fatto permesso a Pau Lopez di entrare nella storia del Betis Siviglia. È stato infatti il secondo portiere di sempre del club andaluso capace di giocare una partita con le “Furie Rosse". Prima di lui, l’unico a riuscirci era stato Pepin, che nel giorno del suo debutto, il 30 ottobre 1963, è diventato per tutti gli spagnoli l’“Eroe di Belfast”, grazie alla sua prestazione indimenticabile in Irlanda, dove la Spagna vinse 0-1 (gol di Gento, ndr) e si poté così qualificare per la fase finale degli Europei del 1964, che avrebbe poi vinto contro l’URSS, raggiungendo così il primo titolo nella sua storia.