Ai tempi dei social mai nulla può essere lasciato al caso. È anche per questo che i tifosi del Napoli stanno scatenando la propria fantasia e stanno alimentando sempre più la propria voglia di sognare il grande colpo di mercato, James Rodriguez. Nel giorno della partenza per il ritiro di Dimaro della squadra di Ancelotti in vista della prossima stagione, infatti, a tenere banco in casa azzurra è sempre la questione relativa all’attaccante colombiano del Real Madrid, obiettivo numero uno della società del presidente Aurelio De Laurentiis. Le parti continuano a rimanere in contatto e la trattativa è ben avviata, ma c’è un ultimo curiosissimo dettaglio che ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi partenopei.

Il tweet galeotto: riferimenti a James?

Per annunciare l’arrivo in treno dei giocatori e dello stesso Ancelotti nel ritiro di Dimaro, il Napoli ha pensato di postare un’immagine piuttosto particolare sul proprio profilo Twitter ufficiale. La società azzurra ha infatti pubblicato la locandina di un film del 1957, "Quel treno per Yuma", accompagnata dalla seguente didascalia: "E tra poco arriveranno quelli del treno… per Yuma…". Qual è la particolarità? Più d’una, a dire il vero. Innanzitutto la trama della pellicola, che racconta la storia di alcuni banditi: "El Bandido", curiosamente, è proprio il soprannome di James Rodriguez, il sogno di mercato del Napoli. In secondo luogo è da considerare il regista, James Mangold, il quale ha lo stesso nome dell’attaccante del Real Madrid. Infine la casa produttrice del film, Columbia. Com’è noto, la Colombia è il Paese di nascita di James. Dettagli piuttosto particolari dunque, che però hanno scatenato le fantasie dei tifosi e alimentato ulteriormente i loro sogni. E, in ogni caso, già in ritiro, anche nei discorsi tra staff e squadra, si spinge molto su James Rodriguez. Che gli indizi social possano essere propedeutici a nuovi annunci? Non resta che attendere il Napoli.