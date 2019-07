L’indiscrezione arriva dalla Spagna ed è di quelle che fa sognare i tifosi del Napoli: James Rodriguez non è stato inserito nella lista dei giocatori convocati dal Real Madrid per il ritiro pre-stagionale. lo scrivono sui social Manolo Lama e Jesús Gallego, conduttori del programma "El Golazo de GOL", che hanno pubblicato in anteprima la lista di Zinedine Zidane. A dire il vero, James Rodriguez è stato impegnato in Copa America con la sua Colombia fino allo scorso 29 giugno, quindi gode di un supplemento di vacanze. Il giocatore è al centro della trattativa di mercato con il Napoli e le discussioni proseguono senza sosta: per arrivare alla chiusura si continua a lavorare soprattutto sui diritti d’immagine. Dopo la benedizione del padre – "Il Napoli sarebbe la soluzione migliore per James" – e l’apertura dello stesso colombiano – "Si tratta di un club pieno di storia, dove ha giocato anche Maradona. Credo che mi troverei bene" -, adesso ad alimentare ulteriormente i sogni dei tifosi napoletani anche quest'ultima indiscrezione dalla Spagna.

Anche Theo e Ceballos out

Il trequartista colombiano nel mirino del Napoli non è però l’unico escluso. Oltre a lui, non compaiono nella lista anche gli altri giocatori momentaneamente considerati esuberi, vale a dire Borja Mayoral, Raul de Tomas, Odegaard, Lucas Silva e Reguilon. Ma, soprattutto, manca anche Theo Hernandez, ormai a un passo dal trasferimento al Milan e in attesa di completare le visite mediche con il club rossonero. Non è convocato nemmeno un altro possibile obiettivo di Maldini e Massara, Dani Ceballos, il quale però – così come Casemiro, Militao e Valverde, impegnati in Copa America – è reduce dagli impegni con la Spagna agli Europei Under 21. Resta da capire se la sua esclusione è unicamente legata alle gare disputate con la Nazionale o se possono esserci ripercussioni di mercato.

L’elenco dei convocati

Questa la lista completa dei convocati di Zidane per il ritiro pre-stagionale del Real Madrid secondo le indiscrezioni di "El Golazo de GOL":



PORTIERI: Courtois, Lunin, Keylor Navas, Luca Zidane.

DIFENSORI: Carvajal, Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Brahim, Isco, Marco Asensio, Modric.

ATTACCANTI: Benzema, Hazard, Rodrygo, Mariano, Lucas Vázquez, Vinicius, Jovic, Bale.