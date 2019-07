Everton star in Copa America: chi è il talento del Brasile

Originario di Maracanaú nello Stato del Ceará e ala del Gremio allenato da Renato Portaluppi, l’ultimo campioncino sfornato dal Brasile si è preso la scena solo recentemente. Esordiente in Nazionale nel settembre 2018 e sceso in campo 12 volte con la Seleçao, Everton è esploso da due stagioni pur accumulando 38 gol in 147 gare ufficiali con il club di Porto Alegre. Esterno abile nel dribbling e dallo scatto impressionante, titolare solo dal 2018 eppure già titolato a dispetto dei 23 anni compiuti a marzo: due campionati statali in bacheca, una coppa del Brasile e soprattutto la Libertadores del 2017 oltre alla Recopa dell’anno seguente. Qualcuno lo ricorderà per il suo marchio di fabbrica (gol di destro a rientrare dalla sinistra) contro il Pachuca al Mondiale per club, consacrazione ribadita al termine della Copa America appena archiviata. Cebolinha ha fatto piangere il Perù, soprannome d’attualità a differenza del precedente: qualcuno l’aveva ribattezzato Papa-Léguas, versione portoghese di Bip-Bip, naturalmente per la velocità impressionante. Ne ha fatto di strada il ragazzo cresciuto nel Fortaleza, punto di forza del Gremio dal 2012 che all’epoca lo pagò solo 70mila euro. Già, perché oggi il prezzo è lievitato esponenzialmente.

Rimpianto Milan e sirene dalla Premier League

Il portale Transfermarkt lo valuta 20 milioni di euro, peccato che ad oggi il suo valore risulta sensibilmente maggiore: già monitorato in passato dal Manchester City, Everton è stimato oltre 40 milioni e probabilmente più degli 80 milioni di euro della clausola del contratto con il Gremio in scadenza nel dicembre 2022. Il nome dell’esterno classe 1996 non è nuovo alle nostre latitudini, d’altronde l’ex ds Leonardo provò a portarlo al Milan senza successo: 40 i milioni pretesi dal club brasiliano, cifra congelata dalla società rossonera (poiché ritenuta troppo onerosa) e operazione definitivamente tramontata nonostante Leo avesse bloccato il ragazzo ottenendo il gradimento nella trattativa. Rumors di mercato accantonati dal giocatore durante la Copa America, esplicita richiesta al suo procuratore per restare concentrare sull’obiettivo. Intanto su Everton pare si siano già lanciate le due big di Manchester, entrambe su di lui da tempo, eventuale avvento in Premier League che alimenta qualche rimpianto tra i tifosi del Milan. "Quando arrivi a certi livelli, ovviamente il tuo desiderio è quello di disputare un campionato di alto profilo - ha spiegato Everton dopo la finale -. Mi riferisco ai grandi campionati europei. E poi c’è la Champions League". Ne ha macinati di chilometri, figuratevi se Cebolinha vuole fermarsi ora.