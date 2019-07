Uno ha già ben chiaro dove sarà il suo futuro, in Spagna, a Barcellona. L'altro è in attesa che si definiscano gli ultimi dettagli affinché il suo trasferimento in Italia, alla Juventus, divenga cosa fatta. Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt sono stati prima gli attori principali dell'Ajax delle meraviglie che ha incantato in Champions League nell'ultima stagione, poi i protagonisti del calciomercato. Nella serata di lunedì 8 luglio gli ormai ex compagni di squadra si sono ritrovati a cena al ristorante Buenos Aires di Amsterdam, dove de Jong è tornato dopo essere stato ufficialmente presentato dal Barcellona. I due giocatori hanno approfittato della serata per salutarsi nella maniera migliore possibile e per condividere ancora qualche momento insieme. In attesa, magari, di rincontrarsi in Europa: de Jong con la maglia del Barça, de Ligt con ogni probabilità con quella della Juve.

De Ligt-Juve, si punta a chiudere già in settimana

Il difensore classe '99 è infatti ormai promesso sposo della società bianconera. Come confermato anche pubblicamente dal suo agente Mino Raiola, de Ligt - che ha già sentito telefonicamente Sarri e che nel frattempo si allena regolarmente con l'Ajax - ha raggiunto un accordo totale con la Juventus sulla base di un contratto da 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi. La società del presidente Agnelli continua la trattativa con il club olandese: si stanno riducendo le distanze tra le parti e la speranza è quella di chiudere già in settimana. L'Ajax chiede 75 milioni, mentre la prima offerta bianconera è stata di 55 milioni più 10 di bonus.