Napoli, continua il pressing su Elif Elmas. Il giovane centrocampista del Fenerbahce è stato individuato come uno dei grandi obiettivi dell’estate. In settimana sono previsti nuovi contatti tra il ds Giuntoli e il club turco, per cercare di avvicinarsi ulteriormente. Ci sarà un incontro per capire come procedere nella trattativa, cosa che il Napoli vorrebbe fare: il classe 1999 piace infatti molto a Carlo Ancelotti, che ha definito il macedone come il “nuovo Fabian Ruiz” nella sua prima conferenza stampa della stagione. Al momento, la dirigenza del Napoli ha come obiettivo quello di cercare di avvicinarsi alla richiesta del Fenerbahce: offerti per ora 13 milioni di euro, con i turchi che hanno posto l’asticella a 20 milioni. Le parti continuano a lavorare, ma c'è ottimismo perché le distanze possano ridursi.

Chi è Elmas



Elif Elmas, classe 1999 di proprietà del Fenerbahce, è il grande obiettivo per il centrocampo del Napoli. Dopo l'addio di Diawara, gli azzurri cercano un'altra alternativa ai vari Allan, Fabiàn Ruiz e Zielinski, soprattutto in caso di partenza di Marko Rog, rientrato dopo i sei mesi di prestito al Siviglia. Il 20enne macedone piace molto, come detto, a Carlo Ancelotti: è reduce da una stagione da titolare con il Fenerbahce, squadra in cui gioca ormai dal 2017: 29 presenze nel campionato turco e 4 gol segnati. Elmas può essere considerato un centrocampista moderno: bravo con entrambi i piedi, efficace nello smistare la palla e intelligente nel creare gioco. La versalità rientra tra le sue qualità: può infatti agire da trequartista, da centrale, da mezzala o da esterno offensivo, adattandosi ai diversi moduli.