Prende quota il calciomercato della Roma, che ha tra le sue priorità la ricerca di un difensore che prenda il posto di Kostas Manolas dopo il passaggio del centrale greco al Napoli. Giovedì in città ci saranno gli agenti di Toby Alderweireld, difensore classe 1989 del Tottenham che il club giallorosso ha messo nel mirino. Il centrale belga, in Premier League dal 2015, ha nel contratto una clausola da 25 milioni di sterline. Cifra che Franco Baldini proverà ad abbassare, mentre il ds Gianluca Petrachi incontrerà gli agenti del giocatore: obiettivo, cercare un'intesa anche se i costi dell'ingaggio di Alderweireld sono importanti. In difesa, intanto, la Roma continua a lavorare sulla pista che conduce a Gianluca Mancini dell'Atalanta. Dopo i primi sondaggi portati avanti nelle scorse settimane, continuano i contatti tra i due club.

Veretout, Roma e Fiorentina ora sono più vicine

Lavori in corso anche a centrocampo, dove la Roma ha perso Daniele De Rossi e cerca un calciatore che completi un reparto nel quale è già arrivato Diawara dal Napoli. Uno dei nomi nell'orbita giallorossa è quello di Jordan Veretout. Nelle ultime ore la Roma si è avvicinata alle richieste della Fiorentina per il giocatore classe 1993, aumentando l'offerta per il cartellino senza inserire contropartite nell'operazione, a differenza del Milan - altra pretendente per il 26enne francese - che vorrebbe offrire ai viola Lucas Biglia.

Pau Lopez c'è

Intanto, nella serata di mercoledì è stato ufficializzato l'acquisto del portiere Pau Lopez dal Betis Siviglia. Operazione da 23,5 milioni di euro e contratto di 5 anni per il giocatore spagnolo. "È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma - sono le prime parole del 24enne, riportate dal sito ufficiale della società giallorossa - questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia carriera. Mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida".