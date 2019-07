Il rapporto con Commisso

Commisso ha deciso di confermarlo sulla panchina della Fiorentina dopo alcuni colloqui avuti con Montella, in cui hanno avuto modo di conoscersi. "È una persona schietta, leale, sincera, vulcanica, divertente. Sa come dire le cose e farsi rispettare. Ci siamo piaciuti subito su questo punto di vista e su alcuni tratti siamo simili. Ha detto che ha grandi sogni, che vuole portare la Fiorentina in alto ma non mi ha dato obiettivi nell'immediato anche perché è tutto in costruzione. L'ambizione c'è, come la voglia di crescere e di divertirsi" ha proseguito l’allenatore.

Fiorentina, chi resta

"Dragowski si sta allenando in maniera eccellente, è serio, è un ragazzo giovanissimo ma che ha grandi qualità. Ha giocato 5 mesi ad Empoli da titolare e ha dimostrato le sue qualità, lo dovrà fare anche in futuro. A me ha dato la massima disponibilità, anche perché giocatori scontenti non ne vogliamo. Simeone è un ragazzo eccezionale, ha grandissima voglia di lavorare, una garra tutta argentina. È arrivato con ancora più voglia di mettersi in discussione e recuperare, sono sicuro che tornerà sui suoi livelli. Milenkovic e Pezzella sono giocatori della Fiorentina, si dovrà capire la loro aspirazione ma per quanto ci riguarda sono nostri calciatori" ha concluso Montella.