10 luglio 2018, la giornata che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. Le 24 ore che hanno scosso il mondo del calcio e segnato un punto di svolta nella storia del mercato italiano. In Russia si stanno giocando i Mondiali e in serata la Francia è chiamata ad affrontare il Belgio nella prima delle due semifinali in programma. Non ne parla (quasi) nessuno, perché CR7 ha il potere di far passare in secondo piano perfino la coppa più importante di tutte. I tifosi della Juventus sognano davanti alla tv e su internet, in fin dei conti non capita tutti i giorni di avere in squadra un cinque Pallone d'Oro. Insomma, in quel 10 luglio - in senso figurato - è come se tutti fossero saliti insieme ad Agnelli sul jet privato del presidente bianconero destinazione Costa Navarino. Così è nato il blitz decisivo.

Ronaldo alla Juventus, la cronistoria

11:14 - La prima svolta della giornata arriva in tarda mattinata con le foto condivise su Twitter da uno steward dell’aeroporto di Pisa che ritraggono Andrea Agnelli salire sul proprio jet privato destinazione Costa Navarino, laddove Cristiano Ronaldo sta trascorrendo alcuni giorni di relax con la sua fidanzata Georgina, il primogenito Cristiano Junior e la sua famiglia. Il giorno decisivo è arrivato, Agnelli si è mosso in prima persona per definire l'affare.