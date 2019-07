Dopo ulteriore relax e un viaggio promozionale in Cina, CR7 torna nuovamente a Torino per la preparazione estiva dal 30 luglio. Ronaldo che in realtà, come da tradizione e pure in vacanza, non ha mai perso l’abitudine di dedicarsi alla cura maniacale del suo fisico. Non è un caso che il 12 agosto, in occasione della prima uscita nell’amichevole in famiglia a Villar Perosa, il portoghese vada subito in gol